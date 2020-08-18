Официально: Давид Сильва — игрок «Реал Сосьедад»

Соглашение рассчитано на два сезона. Другие подробности о сделке не разглашаются.
Отметим, что основным претендентом на Силву считался римский «Лацио», однако в последний момент Давид решил вернуться в Испанию.
ℹ️ COMUNICADO OFICIAL | La Real ficha a @21LVA #OngiEtorriDavid #AurreraReala ⬇️https://t.co/VUhnkejRWW— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 17, 2020
Напомним, 34-летний испанец выступал за «Манчестер Сити» с 2010 года. Всего за английский клуб он провел 435 матчей во всех турнирах, забил 77 мячей и сделал 140 результативных передач.