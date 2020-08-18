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    Официально: Давид Сильва — игрок «Реал Сосьедад»

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    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва стал игроком «Реала Сосьедад», сообщает официальный сайт клуба.

    Давид Сильва
    Давид Сильва

    Соглашение рассчитано на два сезона. Другие подробности о сделке не разглашаются.

    Отметим, что основным претендентом на Силву считался римский «Лацио», однако в последний момент Давид решил вернуться в Испанию.

    Напомним, 34-летний испанец выступал за «Манчестер Сити» с 2010 года. Всего за английский клуб он провел 435 матчей во всех турнирах, забил 77 мячей и сделал 140 результативных передач.

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