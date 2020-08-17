«Интер» — «Шахтер»: счет матча: 5:0, обзор голов

Миланскийодержал крупную победу над донецкимв полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 5:0.

«Нерадзурри» вышли вперед на 19-й минуте, когда после неудачного паса Андрея Пятова навес с фланга выполнил Николо Барелла, а Лаутаро Мартинес точно пробил головой.

Развить успех подопечным Антонио Конта удалось на 64-й минуте. Марсело Брозович навесил с углового, а Данило Д'Амброзио выиграл верховую борьбу и поразил цель.

Еще через десять минут дубль оформил Мартинес, точно пробив в угол в быстрой контратаке.

На 78-й минуте Мартинес выступил в роли ассистента, когда разрезным пасом вывел на ударную позицию Ромелу Лукаку, который не промахнулся.

Тот же Лукаку на 84-й минуте поставил победную точку. Рванув едва ли не с центра поля, он ворвался в штрафную и прицельно пробил по воротам Пятова.

Лига Европы. 1/2 финала «Интер» (Италия) — «Шахтер Д» (Украина) — 5:0 (1:0) Голы: Мартинес, 19 (1:0). Д`Амброзио, 64 (2:0). Мартинес, 74 (3:0). Лукаку, 78 (4:0). Лукаку, 84 (5:0)«Интер» (Италия): Ханданович, Годин, Янг (Бираги, 66), де Фрай, Д`Амброзио (Эриксен, 81), Бастони, Брозович (Сенси, 85), Гальярдини, Барелла, Лукаку (Эспозито, 85), Мартинес (Моузес, 81)«Шахтер Д» (Украина): Пятов, Кривцов, Матвиенко, Хочолава, Додо, Степаненко, Тайсон, Патрик (Соломон, 59), Марлос (Коноплянка, 75), Маркос Антониу, МораэсПредупреждение: Тайсон, 58

«Интер» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей» 21 августа в Кельне. 0