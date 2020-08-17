«Интер» — «Шахтер»: счет матча: 5:0, обзор голов

Встреча, которая прошла в Дюссельдорфе, завершилась со счетом 5:0.
«Нерадзурри» вышли вперед на 19-й минуте, когда после неудачного паса Андрея Пятова навес с фланга выполнил Николо Барелла, а Лаутаро Мартинес точно пробил головой.
Развить успех подопечным Антонио Конта удалось на 64-й минуте. Марсело Брозович навесил с углового, а Данило Д'Амброзио выиграл верховую борьбу и поразил цель.
Еще через десять минут дубль оформил Мартинес, точно пробив в угол в быстрой контратаке.
На 78-й минуте Мартинес выступил в роли ассистента, когда разрезным пасом вывел на ударную позицию Ромелу Лукаку, который не промахнулся.
Тот же Лукаку на 84-й минуте поставил победную точку. Рванув едва ли не с центра поля, он ворвался в штрафную и прицельно пробил по воротам Пятова.
«Интер» вышел в финал Лиги Европы, где сыграет с «Севильей» 21 августа в Кельне. 0