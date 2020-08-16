Лебеденко: Победа очень важна для «Торпедо» психологически

Нападающий «Торпедо»прокомментировал крупную победу московской команды над «Краснодаром-2» (3:0).

«Давно не выигрывали, болельщики соскучились, это чуть напрягало, поэтому будем надеется, что груз ответственности немного спадет, команда раскрепостится и будет показывать свою лучшую игру.

Мы будем стараться во всяком случае. С психологической точки зрения, мне кажется эта победа очень важна, тем более, на выезде.

Спасибо болельщикам, которые приехали на эту игру в таком количестве. Они долго ждали и заслужили эту победу», — сказал Лебеденко в интервью пресс-службе «Торпедо».

«Торпедо» одержало первую победу в новом сезоне ФНЛ и, набрав пять очков, поднялось на 13-е место в турнирной таблице первенства.

В следующем туре московская команда сыграет дома против «Балтики». 0