ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингТактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
  • 20:57
    • Погба и Рэшфорд выйдут в стартовом составе «МЮ» против «Севильи»
  • 19:44
    • СМИ: Игроки «Барсы» хотят назначения Хави главным тренером и досрочных выборов президента
  • 20:51
    • «Крылья Советов» крупно обыграли «Чайку»
  • 18:06
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Испании, Квят — 12-й
  • 12:22
    • Полузащитник «Манчестер Сити» признан лучшим игроком сезона в АПЛ
    Все новости спорта

    Лебеденко: Победа очень важна для «Торпедо» психологически

    Футбол Торпедо Краснодар-2 ФНЛ Футбол России Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко прокомментировал крупную победу московской команды над «Краснодаром-2» (3:0).

    Игорь Лебеденко
    Игорь Лебеденко

    «Давно не выигрывали, болельщики соскучились, это чуть напрягало, поэтому будем надеется, что груз ответственности немного спадет, команда раскрепостится и будет показывать свою лучшую игру.

    Мы будем стараться во всяком случае. С психологической точки зрения, мне кажется эта победа очень важна, тем более, на выезде.

    Спасибо болельщикам, которые приехали на эту игру в таком количестве. Они долго ждали и заслужили эту победу», — сказал Лебеденко в интервью пресс-службе «Торпедо».

    «Торпедо» одержало первую победу в новом сезоне ФНЛ и, набрав пять очков, поднялось на 13-е место в турнирной таблице первенства.

    В следующем туре московская команда сыграет дома против «Балтики». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Севилья» выбить «МЮ»?
  • «Севилья» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Способен ли «Шахтер» остановить «Интер»?
  • «Интер» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Команды пробьют отметку «низовых» игр?
  • «Балтика» — «Шинник». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Калгари — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 17 августа
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хэбей Чайна Форчун — Тяньцзинь Тэда
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры