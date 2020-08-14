«Спартак» — «Ахмат»: составы, прогноз, коэффициенты

Стали известны стартовые составына матч 2-го тура РПЛ.

Полузащитник Георгий Мелкадзе, которого грозненцы арендовали у столичного клуба, не попал в заявку гостей.

Отметим, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско отсутствует в заявке команды на эту встречу. Как сообщается на сайте РПЛ, руководить московской командой в матче будет ассистент Андреас Хинкель.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Умяров, Крал, Ларссон, Э. Понсе, Соболев.

Запасные — Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Тиль, Бакаев, Маркитесов, Глушенков, Мирзов.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Ильин, Бериша, Швец, Исмаэл, Харин.

Запасные — Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Роши, Садулаев, Кадыров, Умаев, А. Понсе.

Календарь и таблица РПЛ

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Спартаку». Коэффициент на его победу — 1.67, на успех «Ахмата» — 7.10, на ничью — 4.30. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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