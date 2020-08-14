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    Увезет ли «Ахмат» очередную победу с «Открытие Арены»?

    «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч РПЛ 14 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Ахмат»
    «Спартак» — «Ахмат»
    Во 2-м туре РПЛ «Спартак» будет принимать «Ахмат». Матч пройдет 14 августа на «Открытие Арене» в Москве. Начало — в 20:00 мск. Прогноз на «Спартак» — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Августа 2020 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 20:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.67
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.35
  • Ставка!
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    «Спартак»

    «Спартак» завершил прошлый сезон на 7-м месте в РПЛ. До зоны Лиги Европы команде Доменико Тедеско не хватило 2 очка. Московский клуб набрал 39 очков, разница мячей 35-33.

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    • Чемпионат «красно-белые» завершили двумя победами: 3:0 над «Ахматом» и 2:1 над «Рубином» 22 июня. Между этими победами «Спартак» проиграл «Зениту» в полуфинале Кубка России — 1:2.

    В короткое межсезонье «Спартак» усилился двумя футболистами. На правах свободного агента к команде присоединился Александр Кокорин, а из «Уфы» перешел Остон Урунов.

    Оба игрока не попали в заявку на матч 1-го тура с «Сочи» (2:2), который закончился скандалом из-за двух пенальти в ворота «Спартака» при счете 2:0 (второй на 88-й минуте).

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    В предстоящем матче не сыграет Александр Кокорин.

    «Ахмат»

    «Ахмат» закончил предыдущий сезон на 13 месте таблицы РПЛ, по доп. показателям опередив «Тамбов» и «Крылья» — с 31 очком в 30 матчах при разнице мячей 27-46.

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    • Так как стыковые матчи были отменены, «волки» сохранили прописку в элите, но клуб сменил главного тренера. Вместо Игоря Шалимова на эту должность назначен Андрей Талалаев.

    Чеченский коллектив в короткое межсезонье пополнился полузащитниками Артемом Тимофеевым и Георгием Мелкадзе, защитником Александром Пуцко и голкипером Гиорги Шелия.

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    Ушли хавбеки Раванелли Феррейра, Магомед Митришев, Денис Глушаков, Михаил Гащенков и вратарь Евгений Городов.

    В первом туре нового сезона «Ахмат» в Туле разошелся миром с местным «Арсеналом» — 0:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    В прошлом сезоне «Ахмат» проиграл три последних матча со «Спартаком» (0:3, 1:3, 1:3), а вот на «Открытие Арене» грозненцы в последних трех матчах дважды победили (0:3, 2:1, 3:1).

    Прогноз и ставки

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.70, на ничью — 3.75, а на победу «Ахмата» — 5.25.

    «Ахмат» неплохо играет на «Открытие Арене», но «Спартак» не проиграет дома, особенно после скандала в 1-м туре.

    Матчи команд обычно результативны. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 2.05 и «Обе забьют» за 1,95. 0

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    «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч РПЛ 14 августа 2020 года. Прогноз на «Спартак» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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