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    Матч «Рубин» — «Тамбов» перенесен на один день

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    Матч 6-го тура РПЛ «Рубин» — «Тамбов» перенесен с 29 на 30 августа.

    Игроки «Рубина»
    Игроки «Рубина»

    Как сообщает официальный сайт РПЛ, решение о переносе принято в связи с празднованием Дня Республики Татарстан.

    «Руководство Республики Татарстан предложило приуорочить матч "Рубин" — "Тамбов" к празднованию Дня Республики Татарстан. Казанский клуб обратился в лигу с просьбой перенести игру с 29 на 30 августа. Лига утвердила новую дату матча 6-го тура между "Рубином" и "Тамбовом": он состоится 30 августа», — говорится в сообщении на официальном сайте РПЛ.

    Начало встречи «Рубин» — «Тамбов» — в 18:00 мск. 0

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