Матч «Рубин» — «Тамбов» перенесен на один день

Матч 6-го тура РПЛперенесен с 29 на 30 августа.

Как сообщает официальный сайт РПЛ, решение о переносе принято в связи с празднованием Дня Республики Татарстан.

«Руководство Республики Татарстан предложило приуорочить матч "Рубин" — "Тамбов" к празднованию Дня Республики Татарстан. Казанский клуб обратился в лигу с просьбой перенести игру с 29 на 30 августа. Лига утвердила новую дату матча 6-го тура между "Рубином" и "Тамбовом": он состоится 30 августа», — говорится в сообщении на официальном сайте РПЛ.

Начало встречи «Рубин» — «Тамбов» — в 18:00 мск. 0