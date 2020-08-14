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    «Рубин» объявил о трансфере хавбека сборной Южной Кореи

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    «Рубин» подписал контракт с полузащитником сборной Южной Кореи Хван Ин Бомом, сообщает пресс-служба казанского клуба.

    Хван Ин Бом
    Хван Ин Бом

    Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано на три года. За «рубиновых» он будет играть под шестым номером. Игрок присоединится к команде после оформления всех необходимых документов.

    Предыдущим клубом хавбека был «Ванкувер Уайткэпс». Ин-Бом провел за команду 36 матчей, забил три гола и сделал столько же результативных передач.

    Также на его счету 23 игр за сборную Южной Кореи, в составе которой у него также три забитых мяча.

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