ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Максим Шупо-Мотинг и НеймарНеочевидный герой. Шупо-Мотинг вывел парижан в полуфинал Лиги чемпионов
  • 18:53
    • Генсек РФС: Казарцев отстранен, по Еськову решения пока нет
  • 22:55
    • EA представила трейлер режима карьеры FIFA 21
  • 21:12
    • «Лейпциг» и «Атлетико» огласили стартовые составы
  • 20:32
    • Слуцкий дисквалифицирован на два матча и оштрафован
  • 18:31
    • Болельщики «Торпедо» призвали Игнашевича уйти в отставку
    Все новости спорта

    Игнатьев: Мы не должны держать Слуцкого в «клетке»

    Футбол Рубин Локомотив РПЛ Футбол России РФС Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение КДК РФС наказать Леонида Слуцкого дисквалификацией и денежным штрафом.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    По итогам заседания КДК РФС было принято решение дисквалифицировать главного тренера «Рубина» на два матча (один из которых условно) «за оскорбительное поведение Официального лица клуба в отношении Официального лица матча». Также Слуцкий будет оштрафован на 200 тысяч рублей.

    «Мы не должны держать Слуцкого в "клетке": два наказания сразу — это многовато. Двухсот тысяч рублей было бы достаточно. Наказание быть должно.

    Теперь мы должны как-то поменять ситуацию, ведь были проблемы и в матче "Спартака", и в матче "Рубина" в первом туре. Значит, у нас в футболе что-то не так», — цитирует Игнатьева «РИА Новости».

    Напомним, «Рубин» со счетом 0:2 на своем поле уступил «Локомотиву» в матче 1-го тура чемпионата России.

    По мнению казанцев, в первом тайме судья должен был назначить пенальти в ворота гостей. В перерыве встречи Слуцкий был удален с тренерской скамейки за споры с главным арбитром Сергеем Ивановым. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сочи» на «Фиште» одолеют «Химки»?
  • «Сочи» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Коламбус» попытается взять реванш
  • «Тампа-Бэй» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Сможет ли «Барселона» навязать борьбу «Баварии»?
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.14
  • Экспресс дня 14 августа
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Филадельфия — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  3.72
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат-Армения
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры