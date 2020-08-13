Президент «Пари Сен-Жермен» намерен сохранить Неймара и Мбаппе в составе

«Это особенный день, замечательный. Нам нужно было изменить менталитет. Игроки выложились на 200 процентов, я горжусь ими.
Все говорили, что 'Пари Сен-Жермен' не готов к этой Лиге чемпионов, но наши прекрасные игроки продемонстрировали великолепный менталитет. Сегодня мы не думаем о финале, только о полуфинале.
Неймар и Мбаппе — одни из лучших игроков в мире. Неймар провел отличный матч и был лучшим. Неймар что-то очень сильно изменил в команде, я чувствую что-то особенное. Оба игрока останутся, они никогда не уйдут», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport. 0