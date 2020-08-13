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    Президент «Пари Сен-Жермен» намерен сохранить Неймара и Мбаппе в составе

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    Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи после победы над «Аталантой» (2:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов заявил, что звездные форварды Неймар и Килиан Мбаппе никуда не уйдут.

    Неймар
    Неймар

    «Это особенный день, замечательный. Нам нужно было изменить менталитет. Игроки выложились на 200 процентов, я горжусь ими.

    Все говорили, что 'Пари Сен-Жермен' не готов к этой Лиге чемпионов, но наши прекрасные игроки продемонстрировали великолепный менталитет. Сегодня мы не думаем о финале, только о полуфинале.

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    • Неймар и Мбаппе — одни из лучших игроков в мире. Неймар провел отличный матч и был лучшим. Неймар что-то очень сильно изменил в команде, я чувствую что-то особенное. Оба игрока останутся, они никогда не уйдут», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport. 0

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