«Оренбург» вернул себе лидерство в ФНЛ

на своем поле добился победы надв матче 3-го тура ФНЛ — 2:0.

Счет в матче открыл Артем Кулишев с пенальти на 54-й минуте. Андрей Чуканов упрочил преимущество «газавиков» на 62-й минуте игры.

Команды завершали матч в неполных составах. У «Оренбурга» на 50-й минуте был удален Михаил Сиваков, а у «Алании» — Дмитрий Кобесов (55-я минута).

На 50-й минуте нападающий гостей Батраз Хадарцев не сумел реализовать 11-метровый удар.

ФНЛ. 3-й тур «Оренбург» — «Алания» (Владикавказ) — 2:0 (0:0) Голы: Кулишев, 53 — с пенальти (1:0). Чуканов, 62 (2:0)Нереализованный пенальти: Хадарцев, 50 (вратарь)«Оренбург»: Климович, Козлов, Сиваков, Малых, Капленко (Болотов, 86), Эктов, Рикарду Алвеш (Бреев, 56), Аюпов, Кулишев (Шкофлек, 56), Чуканов (Скворцов, 75), Фамейе (Прудников, 88)«Алания»: Солдатенко, Засеев (Кокоев, 84), Д.Кобесов, Бутаев (Гурциев, 68), Шавлохов, Кочиев, Хабалов (Суанов, 69), Дзахов (Хосонов, 60), Магомедов (Цараев, 79), Машуков, ХадарцевПредупреждения: Машуков, 34. Хадарцев, 48. Д.Кобесов, 53. Козлов, 77Удаления: Сиваков, 50. Д.Кобесов, 55

После этой победы «Оренбург» вышел на первое место в турнирной таблице с 9 очками. «Алания» идет 15-й с тремя баллами. 0