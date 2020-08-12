В «Атлетике» выявлены шесть случаев заражения коронавирусом

объявил о шести случаях заражения коронавирусом в команде.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Все представители команды, которые сдали положительные тесты на COVID-19, находятся на самоизоляции у себя дома и через неделю сдадут новые анализы.

Тренировки команды, первая из которых запланирована на четверг, 13 августа, начнутся в индивидуальном режиме. 14 августа все представители клуба пройдут новое тестирование.

Одним из инфицированных футболистов стал форвард Иньяки Уильямс. Он сообщил у себя в Instagram, что болезнь протекает бессимптомно. 0