Газизов: Честно говоря, объяснения Казарцева и Еськова еще больше меня запутали

Генеральный директор «Спартака»прокомментировал объяснения арбитров, работавших на скандальном матче москвичей против «Сочи».

Накануне Казарцев заявил, что считает оба пенальти, назначенные в ворота спартаковцев, справедливыми. Еськов объяснил, что выполнял свою работу строго в соответствии с протоколом VAR.

«Мы увидели вчера, как это все происходит. Мои ощущения, что происходит это не на очень хорошем уровне.

Честно говоря, они только больше меня запутали», — приводит слова Газизова «Чемпионат.com».

Напомним, «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что в случае с назначением второго 11-метрового удара арбитры допустили ошибку.

Главный судья матча Казарцев, а также Еськов, отвечавший за VAR, пройдут проверку на детекторе лжи. 0