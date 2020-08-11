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    Газизов: Честно говоря, объяснения Казарцева и Еськова еще больше меня запутали

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    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал объяснения арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова, работавших на скандальном матче москвичей против «Сочи».

    Шамиль Газизов
    Шамиль Газизов

    Накануне Казарцев заявил, что считает оба пенальти, назначенные в ворота спартаковцев, справедливыми. Еськов объяснил, что выполнял свою работу строго в соответствии с протоколом VAR.

    «Мы увидели вчера, как это все происходит. Мои ощущения, что происходит это не на очень хорошем уровне.

    Честно говоря, они только больше меня запутали», — приводит слова Газизова «Чемпионат.com».

    Напомним, «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

    Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.

    Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что в случае с назначением второго 11-метрового удара арбитры допустили ошибку.

    Главный судья матча Казарцев, а также Еськов, отвечавший за VAR, пройдут проверку на детекторе лжи. 0

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