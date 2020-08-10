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    Казарцев отреагировал на заявление Кашшаи об ошибке матче «Спартак» — «Сочи»

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    Арбитр Василий Казарцев, который обслуживал матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), отреагировал на заявление главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи по работе судьи.

    Василий Казарцев
    Василий Казарцев

    Ранее Кашшаи признал, что главный судья Василий Казарцев ошибочно назначил второй 11-метровый в ворота «Спартака».

    «Момент второго пенальти был у меня на ладони. Понимаю ответственность своего решения, она у меня была.

    Один игрок выиграл единоборство и пробил по воротам, Жиго делал движения и попал в ногу игроку "Сочи". Его ноги ушли направо, а корпус — налево, это удар защитника по ноге нападающего.

    Многие думают, что игрок совершил удар и эпизод закончен, но это не так, были основания наказать Жиго, о чем я сообщил своему помощнику.

    Никаких конфликтов с Кашшаи не было, не будет и быть не может. Я принимаю решение своего начальника Виктора Кашшаи. Я сказал свое видение.

    Я понимаю действия видеопомощника. На видео я потом увидел те же элементы, что и находясь поле. Но интенсивность движения Жиго была не такая высокая, как мне показалось на той позиции, где я находился.

    С точки зрения моего общего восприятия — основания есть как для пенальти, так и для продолжения игры. Могу согласиться, что больше оснований для продолжения игры, чем для пенальти.

    Но это точно не явная и очевидная ошибка. Алексей Еськов не имел оснований отправлять меня к монитору по протоколу. Потому что это не явная и очевидная ошибка», — сказал Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ». 0

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