Тедеско: Нам нужно забивать три–четыре мяча и никого не трогать — тогда мы будем выигрывать

Главный тренер «Спартака»подвел итоги первого матча нового сезона.

В домашней игре «Спартак» сыграл вничью с «Сочи» — 2:2. В ворота красно-белых было назначено два пенальти.

«Первый тайм мы начали хорошо, повели 2:0. Но затем стали терять в агрессивности, прессинге и темпе.

Во второй половине снова имели хорошие шансы, старались больше атаковать и не играть на удержание. Что ж, нужно было забивать третий...

Хочу извиниться перед командой и болельщиками. Мне жаль, что случаются такие матчи. И это не впервые: в прошлом сезоне у нас был ряд игр с такими же обстоятельствами.

Мы не говорим о судействе внутри команды, стараемся всегда подбодрить ребят, чтобы они двигались вперед.

Нам нужно забивать три–четыре мяча и никого не трогать, в том числе в верховых дуэлях, тогда мы будем выигрывать. Но футбол — это единоборства, мы играем на уровне Премьер-Лиги.

У нас были моменты: два — у Глушенкова, у Ларссона, у Понсе, Айртон попал в перекладину. Если бы мы забили пять мячей, "Сочи" ничего не смог бы нам противопоставить.

Глушенков — это интересный игрок. Он проявлял себя еще на зимних сборах, но тогда мы решили, что ему будет полезнее получать больше практики в аренде.

Сейчас Макс вернулся, работает с нами. Но у нас большая конкуренция впереди. Посмотрим, сумеет ли он закрепиться.

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Бака провел хороший матч. Вы знаете, что он очень эмоциональный, поэтому всегда бурно реагирует на замены. Он пожал мне руку, все нормально.

Думаю, он и сам понимает, почему его заменили. В определенный момент нужно было укрепить эту позицию. Такие футболисты всегда хотят играть, но это не всегда возможно.

Кокорин травмирован, вчера он почувствовал дискомфорт и не тренировался. Сегодня утром я спросил его, готов ли он сыграть. Он сказал, что нет. В данном вопросе мы всегда доверяем мнению игрока.

Что касается Урунова, то он должен проделать дополнительную работу, чтобы набрать форму. Он переболел коронавирусом и три недели не тренировался.

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Мы работаем над тем, чтобы игроки чувствовали себя комфортно и не нервничали. Хотим сохранять мяч, чтобы играть в футбол.

Если тебя прессингуют, то должны опускаться игроки из других линий. Если не получается, то следует длинная передача вперед. Мы всегда стараемся улучшать этот аспект.

Что касается стандартов, то есть разные варианты; все зависит от расстояния до ворот», — приводит слова тренера пресс-служба «Спартака». 0