«Арсенал» разошелся миром с «Ахматом»

Тульскийна своем поле сыграл вничью с грозненским(0:0) в матче 1-го тура чемпионата России.

Отметим, что в компенсированное время второго тайма за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник тульского клуба Даниил Хлусевич.

В следующем туре «Арсенал» дома сыграет против «Уфы», а «Ахмат» в гостях сыграет со «Спартаком».