«Арсенал» разошелся миром с «Ахматом»

Отметим, что в компенсированное время второго тайма за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник тульского клуба Даниил Хлусевич.
В следующем туре «Арсенал» дома сыграет против «Уфы», а «Ахмат» в гостях сыграет со «Спартаком».
РПЛ. 1-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0
«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Беляев, Довбня (Денисов, 50), Бауэр, Горбатенко (Костадинов, 64), Пантелеев (Громыко, 64), Хлусевич, К.Кангва, Луценко, Лесовой (Э.Кангва, 85)«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Иванов, Тимофеев, Ильин (Харин, 62), Швец (Исмаэл, 62), Бериша (Садулаев, 81), Умаев (Понсе, 51)Предупреждения: Ненахов, 14. Довбня, 14. Нижич, 49. Хлусевич, 90. Громыко, 90+5