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    «Арсенал» разошелся миром с «Ахматом»

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    Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0) в матче 1-го тура чемпионата России.

    «Арсенал»
    «Арсенал»

    Отметим, что в компенсированное время второго тайма за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник тульского клуба Даниил Хлусевич.

    В следующем туре «Арсенал» дома сыграет против «Уфы», а «Ахмат» в гостях сыграет со «Спартаком».

    РПЛ. 1-й тур
    «Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный) — 0:0
    «Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Беляев, Довбня (Денисов, 50), Бауэр, Горбатенко (Костадинов, 64), Пантелеев (Громыко, 64), Хлусевич, К.Кангва, Луценко, Лесовой (Э.Кангва, 85)«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Иванов, Тимофеев, Ильин (Харин, 62), Швец (Исмаэл, 62), Бериша (Садулаев, 81), Умаев (Понсе, 51)Предупреждения: Ненахов, 14. Довбня, 14. Нижич, 49. Хлусевич, 90. Громыко, 90+5
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