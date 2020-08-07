АПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку сезона

Джордан Хендерсон
globallookpress.com
В список включены семь игроков, сообщает официальный сайт АПЛ.
В число претендентов вошли вратарь Ник Поуп («Бернли»), защитник Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), полузащитники Джордан Хендерсон и Садьо Мане (оба — «Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), нападающие Дэнни Ингз («Саутгемптон») и Джейми Варди («Лестер»).
При выборе лучшего футболиста сезона будут учитываться голоса болельщиков, капитанов всех 20 клубов лиги, а также футбольных экспертов. 0