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    АПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку сезона

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    Английская Премьер-лига представила претендентов на награду лучшему игроку сезона 2019-2020.

    Джордан Хендерсон
    Джордан Хендерсон

    В список включены семь игроков, сообщает официальный сайт АПЛ.

    В число претендентов вошли вратарь Ник Поуп («Бернли»), защитник Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), полузащитники Джордан Хендерсон и Садьо Мане (оба — «Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), нападающие Дэнни Ингз («Саутгемптон») и Джейми Варди («Лестер»).

    При выборе лучшего футболиста сезона будут учитываться голоса болельщиков, капитанов всех 20 клубов лиги, а также футбольных экспертов. 0

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