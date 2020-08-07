АПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку сезона

Английская Премьер-лига представила претендентов на награду лучшему игроку сезона 2019-2020.

В список включены семь игроков, сообщает официальный сайт АПЛ.

В число претендентов вошли вратарь Ник Поуп («Бернли»), защитник Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), полузащитники Джордан Хендерсон и Садьо Мане (оба — «Ливерпуль»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), нападающие Дэнни Ингз («Саутгемптон») и Джейми Варди («Лестер»).

При выборе лучшего футболиста сезона будут учитываться голоса болельщиков, капитанов всех 20 клубов лиги, а также футбольных экспертов. 0