Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

вошел в тренерский штаб московского

Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

«К работе в качестве тренера приступил Василий Березуцкий. Он вошел в штаб Виктора Гончаренко и будет помогать ему вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко», — говорится в заявлении клуба.

В то же время Алексей Березуцкий продолжит работу на должности заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам.

Напомним, Василий Березуцкий выступал за ЦСКА на протяжении 17 сезонов. 0