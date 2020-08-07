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    Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

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    Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб московского ЦСКА.

    Василий Березуцкий
    Василий Березуцкий

    Об этом сообщает пресс-служба «армейцев».

    «К работе в качестве тренера приступил Василий Березуцкий. Он вошел в штаб Виктора Гончаренко и будет помогать ему вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко», — говорится в заявлении клуба.

    В то же время Алексей Березуцкий продолжит работу на должности заместителя генерального директора клуба по спортивным вопросам.

    Напомним, Василий Березуцкий выступал за ЦСКА на протяжении 17 сезонов. 0

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