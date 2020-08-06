«Вулверхэмптон» — «Олимпиакос»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный гол на 8-й минуте с пенальти забил Рауль Хименес.
На 29-й минуте гости тоже поразили чужие ворота, но арбитр, посмотрев видеоповтор, отменил гол, зафиксировав минимальный офсайд.
Лига Европы. 1/8 финала
«Вулверхэмптон» (Англия) — «Олимпиакос» (Греция) — 1:0 (1:0)
Гол: Хименес, 8 — с пенальти«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро (Винагре, 17), Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре (Жота, 57), Поденсе (Дендонкер, 71)«Олимпиакос»: Аллен, Эль-Абделлауи, Цимикас, Сиссе, Ба, Вальбуэна, Бухалакис (Фортунис, 46), Гильерме (Кафу, 82), Камара (Хассан, 65), Эль-Араби, Масурас (Ранджелович, 46)Предупреждения: Жоау Моутинью, 38. Цимикас, 45. Ба, 45+4. Поденсе, 71. Сиссе, 75. Хименес, 90+4
В Греции команды сыграли вничью 1:1, поэтому в следующий раунд вышел «Вулверхэмптон». Его соперником по 1/4 станет «Севилья». 0