Сербский защитник близок к переходу в «Локомотив»

Слободан Райкович
globallookpress.com
По его информации, переход 31-летнего футболиста уже согласован, осталось уладить лишь некоторые формальности.
В минувшем сезоне Райкович провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б, где футболист провел три последних года.
В 2007 году Райковича подписал «Челси», но за лондонский клуб он так и не сыграл. По ходу своей карьеры Райкович выступал за «Витесс», ПСВ и «Твенте» в Нидерландах, за «Гамбург» и «Дармштадт» в Германии, и за «Палермо» в Италии. 0