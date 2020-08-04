Сербский защитник близок к переходу в «Локомотив»

Бывший защитник «Перуджи»близок к переходу в «Локомотив», сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров в своем Telegram.

По его информации, переход 31-летнего футболиста уже согласован, осталось уладить лишь некоторые формальности.

В минувшем сезоне Райкович провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б, где футболист провел три последних года.

В 2007 году Райковича подписал «Челси», но за лондонский клуб он так и не сыграл. По ходу своей карьеры Райкович выступал за «Витесс», ПСВ и «Твенте» в Нидерландах, за «Гамбург» и «Дармштадт» в Германии, и за «Палермо» в Италии. 0