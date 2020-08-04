ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Иммобиле выиграл «Золотую бутсу»Топ-5 героев сезона в Серии А
  • 22:27
    • Сербский защитник близок к переходу в «Локомотив»
  • 22:18
    • Надаль не сыграет на US Open
  • 21:07
    • Медведев подтвердил желание Кузяева играть в Европе
  • 20:37
    • EA Sports опубликовала трейлер с геймплеем FIFA 21
  • 20:31
    • «Ростов» усилил состав защитником
    Все новости спорта

    Сербский защитник близок к переходу в «Локомотив»

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Футбол Италии Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший защитник «Перуджи» Слободан Райкович близок к переходу в «Локомотив», сообщает журналист Sport24 Максим Алланазаров в своем Telegram.

    Слободан Райкович
    Слободан Райкович

    По его информации, переход 31-летнего футболиста уже согласован, осталось уладить лишь некоторые формальности.

    В минувшем сезоне Райкович провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б, где футболист провел три последних года.

    В 2007 году Райковича подписал «Челси», но за лондонский клуб он так и не сыграл. По ходу своей карьеры Райкович выступал за «Витесс», ПСВ и «Твенте» в Нидерландах, за «Гамбург» и «Дармштадт» в Германии, и за «Палермо» в Италии. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 21-27 июля
  • 27/07/2020 в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «Брэнтфорд» — «Фулхэм»
  • 1.71
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Битва за АПЛ. «Брэнтфорд» — «Фулхэм». На что ставить?
  • «Брэнтфорд» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Как много шайб будет во второй игре серии?
  • «Торонто» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Нэшвилл» и «Аризона» снова забьют много голов
  • «Нэшвилл» — «Аризона». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.99
  • Экспресс дня 4 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брэнтфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — Рома
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:55
    •  1.80
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Хетафе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры