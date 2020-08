представил новую форму, в которой команда проведет выездные матчи в сезоне-2020/21.

Форма выполнена в темно-синем цвете. Дизайнеры экипировки вдохновились районом Каслфилд и каналом Бриджуотер в Манчестере.

Taking the City with us 🏙

Our new @pumafootball 2020/21 away kit.

SHOP NOW: https://t.co/4RszdMTNYm

🔵 #ThisIsOurCity pic.twitter.com/RbDus21cOG