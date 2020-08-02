Семин не обижается на Суркиса

Бывший тренер киевского «Динамо»высказался относительно слов президента украинского клуба, назвавшего российского специалиста «хлюпиком».

«Во-первых, я с большим уважением отношусь к Суркису. Он большой профессионал, управленец, хозяин своего клуба. Я у него многому тогда научился. Ну и наверное свой след тоже оставил.

Признаюсь, то решение уйти из "Динамо" далось мне очень сложно. У меня возникли вопросы в Москве, дома. Игорь Михайлович сказал мне: мы их решим. Но я все равно ушел. Наверное, поэтому он и назвал меня хлюпиком. Якобы я ему не поверил. Наверное, так...

Надо понимать, что я состоялся как человек и тренер в "Локомотиве". Мне хотелось вернуться домой. Поэтому так тогда и поступил.

Ни в коем случае не обижаюсь! Я же вам объяснил, почему он назвал меня хлюпиком. Мне вновь хотелось доказать, что я нужен в России, могу хорошо сработать в "Локомотиве". Вот и все.

А так я ему безгранично благодарен за то, что он доверил мне тренерское кресло в киевском "Динамо". Это дорогого стоит. Считаю, мы вместе многого добились.

Посмотрите, какая группа молодых игроков потом уехала в хорошие европейские команды. Мы взяли верх над "Шахтером", стали чемпионами. Дошли до полуфинала Лиги Европы. В общем, есть что вспомнить. Я ему хочу теперь пожелать удачи», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс». 0