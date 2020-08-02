Газизов: Фанаты Сашу примут, все нормально

Генеральный директоррассказал о переговорах с нападающим

«Я с ним разговаривал по телефону, потом мы встречались в отеле. Понимал, что он выберет спорт. Понимал, что он сильно настроен и видел это», — сказал Газизов в комментарии «Чемпионату».

«Фанаты Сашу примут, все нормально. Это была детская обида, когда ему футболку не выдали. Сейчас зато он получил футболку и докажет, что в детстве были неправы», — также отметил гендиректор «Спартака».

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» по схеме «3+1».

Ранее у форварда истек контракт с «Зенитом». Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в «Сочи». 0