«Локомотив» презентовал форму на новый сезон
ФК «Локомотив»
Форма выполнена в традиционном стиле, отражающем победные цвета железнодорожников. Домашний комплект — в зеленых цветах, шорты — в красном цвете. Выездной комплект полностью белый.
Футболка сшита из отводящего влагу материала Aeroready с шелковистой текстурой, который сохраняет тело сухим в любых игровых условиях.
Вместе с @adidasfootball готовы к сезону ❤💚— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 1, 2020
Теперь уже официально — новая форма «Локо» сезона 20/21!
Приобрести её уже сейчас можно здесь: https://t.co/BDsCHbrKc6#готовыкспорту pic.twitter.com/7JjoCAoSiC
В минувшем сезоне москвичи завершили сезон в РПЛ на втором месте в турнирной таблице, завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов.