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    «Локомотив» презентовал форму на новый сезон

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    Пресс-служба московского «Локомотива» представила домашнюю и гостевую форму от adidas на сезон-2020/21.

    «Локомотив» презентовал форму на новый сезон
    «Локомотив» презентовал форму на новый сезон

    Форма выполнена в традиционном стиле, отражающем победные цвета железнодорожников. Домашний комплект — в зеленых цветах, шорты — в красном цвете. Выездной комплект полностью белый.

  • Опубликованы фото новой формы «Зенита» и «Спартака»
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    • Футболка сшита из отводящего влагу материала Aeroready с шелковистой текстурой, который сохраняет тело сухим в любых игровых условиях.

    В минувшем сезоне москвичи завершили сезон в РПЛ на втором месте в турнирной таблице, завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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