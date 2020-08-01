«Локомотив» презентовал форму на новый сезон

Пресс-служба московскогопредставила домашнюю и гостевую форму от adidas на сезон-2020/21.

Форма выполнена в традиционном стиле, отражающем победные цвета железнодорожников. Домашний комплект — в зеленых цветах, шорты — в красном цвете. Выездной комплект полностью белый.

Футболка сшита из отводящего влагу материала Aeroready с шелковистой текстурой, который сохраняет тело сухим в любых игровых условиях.

Вместе с @adidasfootball готовы к сезону ❤💚

Теперь уже официально — новая форма «Локо» сезона 20/21!

Приобрести её уже сейчас можно здесь: https://t.co/BDsCHbrKc6#готовыкспорту pic.twitter.com/7JjoCAoSiC — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 1, 2020

В минувшем сезоне москвичи завершили сезон в РПЛ на втором месте в турнирной таблице, завоевав путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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