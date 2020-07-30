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    Опубликованы фото новой формы «Зенита» и «Спартака»

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    Портал Footy Headlines опубликовал фотографии домашнего и выездного комплектов формы «Зенита» и «Спартака» на сезон-2020/21.

    Опубликованы фото новой формы «Зенита» и «Спартака»
    Опубликованы фото новой формы «Зенита» и «Спартака»

    В новом сезоне чемпионы России и обладатели Кубка страны в домашних матчах будут выступать в футболках лазурного цвета. Форма будет иметь необычный дизайн из диагональных полос различных оттенков и воротник в стиле поло.

    Выездная футболка выполнена в белом цвете, а нанесенные на нее логотипы — в голубом. Техническим спонсором клуба из Санкт-Петербурга выступает компания Nike.

    Также опубликованы фотографии новых комплектов домашней и гостевой игровой формы московского «Спартака». Домашняя форма сочетает в себе фирменный дизайн клуба — красную футболку с белой полосой на груди. На форме есть сплошной принт, в узор которого входит символ «Спартака» — ромб. Производителем экипировка является компания Nike.

    Гостевая форма выполнена в белом цвете с красной полосой на груди и черным воротничком, а также черными полосами по бокам.

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