Опубликованы фото новой формы «Зенита» и «Спартака»

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии домашнего и выездного комплектов формына сезон-2020/21.

В новом сезоне чемпионы России и обладатели Кубка страны в домашних матчах будут выступать в футболках лазурного цвета. Форма будет иметь необычный дизайн из диагональных полос различных оттенков и воротник в стиле поло.

Выездная футболка выполнена в белом цвете, а нанесенные на нее логотипы — в голубом. Техническим спонсором клуба из Санкт-Петербурга выступает компания Nike.

Также опубликованы фотографии новых комплектов домашней и гостевой игровой формы московского «Спартака». Домашняя форма сочетает в себе фирменный дизайн клуба — красную футболку с белой полосой на груди. На форме есть сплошной принт, в узор которого входит символ «Спартака» — ромб. Производителем экипировка является компания Nike.

Гостевая форма выполнена в белом цвете с красной полосой на груди и черным воротничком, а также черными полосами по бокам.

🇷🇺🔴⚪ BREAKING: Spartak Moscow 20-21 Home & Away Kits Leaked: https://t.co/25jPSPjjYq — Footy Headlines (@Footy_Headlines) July 29, 2020

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