Генич: У «Краснодара» перебор с легионерами

Комментаторрассказал о трансферных планах. У клуба очень много иностранных игроков, которые не вписываются в лимит.

«У "Краснодара" действительно имеется перебор легионеров (9 даже после ухода Фернандеша и Фьоулсона), и дилемма, как я понимаю, сейчас по Рамиресу и Спайичу. Кого-то из них придется отдавать.

Планировали, что этим футболистом вообще будет Кайо, но он так здорово выглядел на месте центрального защитника во второй части чемпионата, что продлил себе место в клубе», — сказал Генич «Матч ТВ».

25-летний Кристиан Рамирес в завершившемся сезоне РПЛ провел 26 матчей, в которых сделал одну голевую передачу. 27-летний Урош Спайич в 15 матчах забил один мяч. 0