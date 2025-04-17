В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 17 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сакраменто»

Турнирное таблица: «Сакраменто» финишировал в турнирной таблице Западной конференции на 9 месте. В регулярном чемпионате «короли» одержали 40 побед и потерпели 42 поражения. Калифорнийцам нужно одержать две победы в плей-ин, чтобы квалифицироваться в плей-офф, где уже своего соперника ожидает победитель Запада — «Оклахома».

Последние матчи: В заключительном матче регулярного чемпионата «Сакраменто» одержал победу над «Финиксом» (109:98). В составе победителей результативностью отметился литовец Йонас Валанчюнас. Центровой отправил в кольцо «солнечных» 22 очка и совершил 10 подборов.

Сакраменто — Даллас: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.5716.002.63Бонус$1500

Не сыграют: С травмой икры в лазарете команды находится защитник Малик Монк.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Сакраменто» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (100:101), «Денверу» (116:124).

«Даллас»

Турнирное положение: Команда из штата Техас финишировала в турнирной таблице Запада на 10 месте при 39 победах и 43 поражениях. Теперь команда бьется за выход в 1/8 финала баскетбольной ассоциации, осталось лишь одержать две победы.

Последние матчи: В последнем туре регулярного чемпионата «Даллас» проиграл «Мемфису» (97:132).

Не сыграют: В лазарете «Далласа» с травмой колена находится Кайри Ирвинг.

Состояние команды: «Маверикс» ранее проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:112), «Лос-Анджелес Клипперс» (104:135, 91:114), была и победа в матче против «Торонто» (124:102).

Статистика для ставок

«Сакраменто» занял 9 место в Западной конференции

«Даллас» занял 10 место в Западной конференции

В регулярном чемпионате «Сакраменто» трижды выиграл у «Далласа» (122:98, 129:128, 110:100)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Далласа» — 2.50.

ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: У «Сакраменто» есть возможность добиться положительного результата в поединке против «Далласа». На кону — итоговое 8 место в турнирной таблице и путёвка в финал розыгрыша плей-ин. Отметим, что проигравшая команда завершит участие в розыгрыше этого сезона.

Ставка: Фора «Сакраменто» (-4.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты забрасывали 210 очков, так что можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТМ 217.5 с коэффициентом 1.90.