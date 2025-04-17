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    «Сакраменто» сохранит шанс на участие в плей-офф?

    Сакраменто — Даллас. Ставка (к. 1.90) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 17 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Даллас»
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    «Сакраменто» — «Бостон»
    В матче плей-ин Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто» будет принимать «Даллас». Игра пройдет в Сакраменто на «Голден 1 Арена» 17 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сакраменто» — «Даллас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 17 Апреля 2025 года

    Сакраменто

  • НБА. Плей-офф
    •  Сакраменто 05:00 Даллас

    Даллас

  • НБА. Плей-офф
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    «Сакраменто»

    Турнирное таблица: «Сакраменто» финишировал в турнирной таблице Западной конференции на 9 месте. В регулярном чемпионате «короли» одержали 40 побед и потерпели 42 поражения. Калифорнийцам нужно одержать две победы в плей-ин, чтобы квалифицироваться в плей-офф, где уже своего соперника ожидает победитель Запада — «Оклахома».

    Последние матчи: В заключительном матче регулярного чемпионата «Сакраменто» одержал победу над «Финиксом» (109:98). В составе победителей результативностью отметился литовец Йонас Валанчюнас. Центровой отправил в кольцо «солнечных» 22 очка и совершил 10 подборов.

    Сакраменто — Даллас: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: С травмой икры в лазарете команды находится защитник Малик Монк.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Сакраменто» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» (100:101), «Денверу» (116:124).

    «Даллас»

    Турнирное положение: Команда из штата Техас финишировала в турнирной таблице Запада на 10 месте при 39 победах и 43 поражениях. Теперь команда бьется за выход в 1/8 финала баскетбольной ассоциации, осталось лишь одержать две победы.

    Последние матчи: В последнем туре регулярного чемпионата «Даллас» проиграл «Мемфису» (97:132).

    Не сыграют: В лазарете «Далласа» с травмой колена находится Кайри Ирвинг.

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    Состояние команды: «Маверикс» ранее проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» (97:112), «Лос-Анджелес Клипперс» (104:135, 91:114), была и победа в матче против «Торонто» (124:102).

    Статистика для ставок

    • «Сакраменто» занял 9 место в Западной конференции

    • «Даллас» занял 10 место в Западной конференции

    • В регулярном чемпионате «Сакраменто» трижды выиграл у «Далласа» (122:98, 129:128, 110:100)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Далласа» — 2.50.

    ТБ 217.5 и ТМ 217.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: У «Сакраменто» есть возможность добиться положительного результата в поединке против «Далласа». На кону — итоговое 8 место в турнирной таблице и путёвка в финал розыгрыша плей-ин. Отметим, что проигравшая команда завершит участие в розыгрыше этого сезона.

    Ставка: Фора «Сакраменто» (-4.5) с коэффициентом 1.90.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты забрасывали 210 очков, так что можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТМ 217.5 с коэффициентом 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Сакраменто — Даллас?

    Матч Сакраменто — Даллас состоится 17 апреля 2025 года в 05:00 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Какой прогноз на матч Сакраменто — Даллас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Сакраменто» (-4.5).

    Какую сделать ставку на матч Сакраменто — Даллас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Сакраменто» (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.90.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сакраменто — Даллас?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Сакраменто — Даллас?

    Коэффициенты букмекеров: : «Сакраменто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. На победу «Далласа» — 2.50.

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