«Фулхэм» проиграл «Кардиффу», но прошел в финал плей-офф за выход в АПЛ

Футболисты «Фулхэма»
globallookpress.com
Уже на 8 минуте «лазурные птицы» вышли вперед благодаря голу Кертиса Нельсона.
Спустя минуту «коттеджеры» сравняли счет. Точный удар нанес Неескенс Кебано.
В начале второго тайма Ли Томлин вывел «Кардифф» вперед, но этого не хватило для продолжения борьбы за выход в финал. Общий счет составил 3:2 в пользу «Фулхэма».
В финале подопечные Скотта Паркера сыграют с «Брентфордом».
Чемпионшип. Плей-офф
«Фулхэм» — «Кардифф» — 1:2
Голы: 0:1 — 8 Нелсон, 1:1 — 9 Кебано, 1:2 — 47 Томлин«Фулхэм»: Родак, Хектор, Кристи, Брайен (Ле Маршан, 90), Рим, Рид, Кебано (Камара, 46), Кэрни, Онома, Рид, Кнокерт (Одои, 76)«Кардифф»: Смитис, Беннетт, Нелсон, Моррисон, Бакуна, Роллс, Пэк (Томлин, 46; Уайт, 84), Волкс, Мерфи (Патерсон, 81), Хойлетт (Мендес-Лэйнг, 46), Уорд (Глатцель, 71)Предупреждения: Моррисон (35), Бакуна (45), Рид (50), Волкс (52), Родак (59), Роллс (61), Кристи (69), Онома (90)