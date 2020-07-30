«Фулхэм» проиграл «Кардиффу», но прошел в финал плей-офф за выход в АПЛ

В втором полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа за право выхода в АПЛуступил(1:2), однако прошел в финал турнира.

Уже на 8 минуте «лазурные птицы» вышли вперед благодаря голу Кертиса Нельсона.

Спустя минуту «коттеджеры» сравняли счет. Точный удар нанес Неескенс Кебано.

В начале второго тайма Ли Томлин вывел «Кардифф» вперед, но этого не хватило для продолжения борьбы за выход в финал. Общий счет составил 3:2 в пользу «Фулхэма».

В финале подопечные Скотта Паркера сыграют с «Брентфордом».