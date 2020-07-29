«Зенит» попрощался с сербским защитником

«Зенит» на своем официальном сайте объявил об уходе из команды защитника

Соглашение «сине-бело-голубых» с 36-летним футболистом подошло к концу.

Серб перешел в «Зенит» 1 февраля 2017 года. В июле 2018-го он стал вице-капитаном, а после ухода Александра Анюкова — полноправным капитаном «сине-бело-голубых».

В составе петербуржцев защитник провел 125 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Вместе с «Зенитом» он стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

Ранее состав «Зенита» покинули защитник Игорь Смольников и полузащитник Олег Шатов. 0