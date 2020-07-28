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    Слуцкий не считает себя востребованным на европейском рынке

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об опыте работы в Европе, где он возглавлял «Халл Сити» и «Витесс».

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Я безумно счастлив, что у меня был такой период в карьере. И английский опыт, и голландский. Вот правда — безумно счастлив! Всем рекомендую посмотреть сериал Sunderland ‘Till I die. Две части. Там настолько живо и правдиво показано, что происходит внутри клуба! Я сидел с полотенцем.

    Но сегодня я понимаю, что те предложения из-за рубежа, которые теоретически могут мне поступить, не совсем соответствуют моим… да не то чтобы амбициям, а внутреннему состоянию. Какому-то желанию. Я просто попробовал. Понял — это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами.

    Необходимо быть максимально эффективным и полезным на том месте, где ты сейчас работаешь. Я не отношусь к той категории людей, которые говорят: "Ну, вот там-то да. А у нас…" И здесь, и в Европе есть свои плюсы. Но тренер без сумасшедшей внутренней энергетики и глубочайшей вовлеченности в профессию работать не может. И тут неважно, кого ты тренируешь — коллектив любительской лиги или "Барселону".

    Повлиял бы на мои перспективы паспорт ЕС? Нет. Опыт ЕС повлиял бы. Приведу вам простой пример. Когда "Уотфорд" назначал Хави Грасию, он не рассматривал его неудачный период работы в России. Потому что для них мы, к сожалению, находимся чуть-чуть в стороне. Когда Спаллетти возвращался в Италию, там тоже не смотрели на его сверхположительный опыт в РПЛ. Они не понимают систему нашего устройства, поэтому просто не оценивают.

    Я общался и с Хиддинком, и с Адвокатом. Оба признавали: "Как тяжело работать в России, какая тяжелая лига, столько сложностей". Да, несправедливо, что нас так оценивают в Европе. Но это факт», — приводят слова Слуцкого «Известия». 0

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