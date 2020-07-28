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    «Балтике» разрешили проводить домашние матчи со зрителями

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    Управление Роспотребнадзора по Калининградской области разрешило «Балтике» проводить домашние матчи в следующем сезоне со зрителями, сообщает пресс-служба клуба.

    «Балтике» разрешили проводить домашние матчи со зрителями
    «Балтике» разрешили проводить домашние матчи со зрителями

    Отмечается, что на матчи будут допущены только болельщики калининградского клуба в средствах индивидуальной защиты.

    На стадионе нужно соблюдать социальную дистанцию, приоритетное право посещения матчей получат владельцы абонементов на матчи ФНЛ сезона-2020/21.

    «Балтика» принимает соперников на арене «Калининград», рассчитанной на 35 тысяч зрителей. Таким образом, посещать домашние матчи смогут не более 3,5 тысячи болельщиков. 0

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