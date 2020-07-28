«Балтике» разрешили проводить домашние матчи со зрителями

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области разрешилопроводить домашние матчи в следующем сезоне со зрителями, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что на матчи будут допущены только болельщики калининградского клуба в средствах индивидуальной защиты.

На стадионе нужно соблюдать социальную дистанцию, приоритетное право посещения матчей получат владельцы абонементов на матчи ФНЛ сезона-2020/21.

«Балтика» принимает соперников на арене «Калининград», рассчитанной на 35 тысяч зрителей. Таким образом, посещать домашние матчи смогут не более 3,5 тысячи болельщиков. 0