Сульшер: Я в восторге, «МЮ» завоевал место в Лиге чемпионов

Главный тренерпрокомментировал победу над(2:0) в 38-м туре АПЛ.

«Я в восторге, мы завоевали место в Лиге чемпионов. Мы поднялись из самой глубины, оставив позади многие команды. Мы показали, что у нас есть последовательность и правильный менталитет. Мы строим команду и культуру игры, которой можем гордиться.

Сказал парням, что независимо от того, что произошло сегодня, мы выиграли. Игроки показали свои лучшие качества как коллектив. Они поняли, чего мы все хотим, и они все больше и больше похожи на команду», — цитирует Сульшера BBC.

«МЮ» с 66 очками занял третье место в таблице АПЛ, обогнав «Челси» по разнице мячей, а «Лестер» с 62 очками разместился на пятой строке. 0