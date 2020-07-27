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    Сульшер: Я в восторге, «МЮ» завоевал место в Лиге чемпионов

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Лестером» (2:0) в 38-м туре АПЛ.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «Я в восторге, мы завоевали место в Лиге чемпионов. Мы поднялись из самой глубины, оставив позади многие команды. Мы показали, что у нас есть последовательность и правильный менталитет. Мы строим команду и культуру игры, которой можем гордиться.

    Сказал парням, что независимо от того, что произошло сегодня, мы выиграли. Игроки показали свои лучшие качества как коллектив. Они поняли, чего мы все хотим, и они все больше и больше похожи на команду», — цитирует Сульшера BBC.

    «МЮ» с 66 очками занял третье место в таблице АПЛ, обогнав «Челси» по разнице мячей, а «Лестер» с 62 очками разместился на пятой строке. 0

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