Хавбек «Ливерпуля» перешел в «Брайтон»

Экс-полузащитник «Ливерпуля»подписал контракт с

Соглашение с 32-летним англичанином рассчитано на три года. Игрок перешел к «Брайтон» в статусе свободного агента.

Лаллана выступал в составе «Ливерпуля» с 2014 года, перейдя из «Саутгемптона» за 31 миллион евро.

В этом сезоне полузащитник провел 22 матча в футболке «красных», отличившись одним голом и двумя ассистами.

😁 It’s official!

✍️ Albion are delighted to announce the signing of Adam Lallana on a three-year contract!#BHAFC 🔵⚪️