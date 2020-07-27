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    Семь футболистов покинули «Динамо»

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    Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов, контракты которых истекают 31 июля и не будут продлены.

    Роман Нойштедтер
    Роман Нойштедтер

    Как сообщает пресс-служба клуба, команду покинули Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.

    «Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб.

    Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений», — говорится в заявлении.

    По итогам сезона «бело-голубые» заняли шестое место, в следующей кампании команда выступит в Лиге Европы. 0

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