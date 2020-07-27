Семь футболистов покинули «Динамо»

Московскоеобъявило об уходе семи футболистов, контракты которых истекают 31 июля и не будут продлены.

Как сообщает пресс-служба клуба, команду покинули Роман Нойштедтер, Артур Юсупов, Оскар Хильемарк, Кирилл Панченко, Владимир Рыков, Жоаозиньо и Антон Соснин.

«Мы благодарим каждого из игроков за самоотдачу, честное и ответственное отношение к делу, которые они всегда демонстрировали в период выступлений за наш клуб.

Желаем футболистам дальнейших успехов в карьере, отсутствия травм и новых достижений», — говорится в заявлении.

По итогам сезона «бело-голубые» заняли шестое место, в следующей кампании команда выступит в Лиге Европы. 0