Семак: Кубок России — это кубок характера. У нашей команды он есть

Главный тренер «Зенита»после победы над(1:0) в матче финала Кубка России, прошедшем в Екатеринбурге.

Единственный мяч был забит Артемом Дзюбой с пенальти в концовке встречи. В компенсированное время «Химки» могли сравнять: Данилкин пробил головой после подачи с фланга — мяч угодил в штангу.

«Екнуло ли сердце на последних секундах? Екнуло, конечно. Практически у каждой команды может быть один момент за игру. Напряжение держало до финального свистка.

Сверх того, чего можно было, судья дал поиграть. Надо было раньше забивать и не была бы такая валидольная концовка.

Это кубок. Вспоминаются матчи: ЦСКА — "Химки" — 1-0, "Зенит" с "Сибирью" — 1 0 в финале. Тяжелая, трудовая и прекрасная победа. Рад, что на такой прекрасной ноте заканчиваем чемпионат.

10 лет "Золотой дубль" не делала команда. Это прекрасно. Кубок России — это кубок характера. У нашей команды он есть.

Я еще не проверял телефон. Он далеко. Естественно, первым делом я позвоню семье. Дети, супруга — они самые важные мои болельщики», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ». 0