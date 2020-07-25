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    Семак признан лучшим тренером июля в РПЛ

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    Наставник «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером июля в российской Премьер-лиге, сообщает официальный Twitter турнира.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    За 44-летнего специалиста единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

    В июле «Зенит» набрал 13 очков в пяти матчах и оформил чемпионство.

    На награду также претендовали Марко Николич («Локомотив»), Леонид Слуцкий («Рубин»), Виктор Гончаренко (ЦСКА) и Сергей Подпалый («Арсенал»).

    Семак получил награду лучшему тренеру месяца в чемпионате второй раз подряд.

    Также РПЛ определила лучший гол месяца. Его автором стал полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.

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