Семак признан лучшим тренером июля в РПЛ

Наставник «Зенита»признан лучшим тренером июля в российской Премьер-лиге, сообщает официальный Twitter турнира.

За 44-летнего специалиста единогласно проголосовали болельщики, эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

В июле «Зенит» набрал 13 очков в пяти матчах и оформил чемпионство.

На награду также претендовали Марко Николич («Локомотив»), Леонид Слуцкий («Рубин»), Виктор Гончаренко (ЦСКА) и Сергей Подпалый («Арсенал»).

Семак получил награду лучшему тренеру месяца в чемпионате второй раз подряд.

Гол Даниила Уткина — лучший в июле! 🔥

Болельщики выбрали лучшим гол Ивана Облякова, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР — гол Эрика Бикфалви. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за шикарный удар игрока «Краснодара»! ⚖#ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяца #РПЛтопчик pic.twitter.com/uCLefZWzSm — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020

Также РПЛ определила лучший гол месяца. Его автором стал полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин.

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