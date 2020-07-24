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    Салах: Когда ты выигрываешь Лиги чемпионов или АПЛ, голод пропадает

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    Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах поделился мыслями после победы в двух важных турнирах. Он хочет сохранить мотивацию для будущих свершений.

    Мохаммед Салах
    Мохаммед Салах

    «Когда ты выигрываешь турниры вроде Лиги чемпионов или АПЛ, голод пропадает. Все дело в том, как поменять психологию. Нужно заставить себя продолжать двигаться вперед, чтобы сохранять голод сезон за сезоном. Не знаю, почему для нас якобы невозможно выиграть чемпионат два или три раза. Все дело в голове. Если мы сохраним наш голод и продолжим бороться на все сто, то нам вполне по силам повторить успех этого сезона и вновь взять титул», — цитирует Goal.com Салаха. 0

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