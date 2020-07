Сезон АПЛ стартует 12 сентября

Новый сезон в Английской премьер-лиге начнется 12 сентября, сообщает официальный сайт лиги.

Заключительный тур состоится 23 мая следующего года. Более подробный вариант календаря будет опубликован позднее.

Сейчас продолжаются консультации с клубами, Футбольной ассоциацией Англии и английской футбольной лигой.

Чемпионом прошлого сезона досрочно стал «Ливерпуль».

