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    Дзюба: У нас специфичный чемпионат. Больше половины команд играют в пять защитников

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пожаловался на то, что в РПЛ большинство команд играют в закрытый футбол.

    Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий
    Артем Дзюба и Ярослав Ракицкий

    «У нас очень специфичный чемпионат. Больше половины команд играют в пять защитников. Плюс два или три разрушителя в центре поля. Итого — восемь. Хотя в Европе практически все играют в открытый футбол. Тот же Слава Караваев рассказывал: в Нидерландах первое место играет с последним, аутсайдер всё равно прессингует, в атаку идёт. У нас вы такого не увидите.

    У "Зенита" в этом сезоне было четыре матча, когда с нами играли в открытый футбол. Самые приятные встречи. Две с "Краснодаром" и две с "Уралом". Всё! Остальные выходили против нас строго от обороны. Это ненормально. Почему говорят — у "Зенита" с "Краснодаром" каждый раз пиршество голов? Потому что соперник играет так же открыто, но нам где-то чуть больше везёт, что ли. Или у нас чуть больше мастерства. По большому счёту результат с "Краснодаром" всегда мог и может качнуться и туда, и сюда», — цитирует Дзюбу сайт «Матч ТВ». 0

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