В «Милане» прокомментировали продление контракта с Пиоли

Президент «Милана»прокомментировал продление соглашения с главным тренером красно-черных

«Я очень счастлив, что у нас есть Пиоли. Его "Милан" привлекателен, молод и активен. Немного стабильности пойдет нам на пользу.

Я встречался со многими людьми, работавшими с Пиоли в "Фиорентине", "Лацио" и "Парме", и все они все были высокого мнения о нем. Это значит, что в серии А он пользуется уважением и доверием.

Считаю Пиоли настоящим джентльменом. Он вел себя именно таким образом во время самого деликатного отрезка нынешнего сезона, когда было похоже, что ему подыскивают замену.

То, что он не делал заявлений и оставался сосредоточенным на работе, стало для меня главным доказательством того, что в лице Стефано Пиоли мы сделали прекрасный выбор.

Команда обрела стабильность, и это позволяет нам заняться другими вопросами, касающимися будущего "Милана".

Прежде всего — стадионом, ведь без современной арены будущее "Милана" будет намного более тяжелым.

Также важны спонсорские соглашения, поскольку нам нужно навести порядок в финансах.

Мне очень приятно от мысли, что Стефано Пиоли останется с нами на ближайшие два года. Он добился настоящего прогресса.

У нас были прекрасные матчи, я получил большое удовольствие. Наконец-то наша команда едина, получает удовольствие от самой себя и развлекает нас.

Мне понравился матч с "Ювентусом". Мы победили 4:2, и это было словно зеркальное отражение встречи с "Интером" (2:4), которую я все не могу забыть.

Победа над "Юве" помогла немного унять боль от поражения в дерби», — отметил Скарони в интервью для пресс-службы клуба.

Пиоли тренирует «Милан» с 9 октября прошлого года, сменив Марко Джампаоло, под чьим руководством красно-черные начинали нынешний сезон.

В данный момент команда занимает пятое место, набрав 59 очков. 0