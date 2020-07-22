«Химки» выступят в РПЛ в новом сезоне

Министр физической культуры и спорта Московской областисообщил, чтосыграют в российской Премьер-лиге в сезоне-2020/21.

«Только что было принято решение — мы идем в Премьер-Лигу, мы это заслужили! Губернатор поддерживает наше решение, будем биться и достойно представлять Московскую область. У нас есть договорённость с новыми спонсорами, но контракты мы пока не подписали, в скором времени объявим об этом. Необходимые документы в РФС и РПЛ готовятся и скоро будут переданы», — сказал Терюшков сайту «Чемпионат».

Напомним, «Химки» заняли второе место по итогам досрочно завершенного сезона в ФНЛ и получили право на повышение в классе. Ранее сообщалось, что клуб может остаться в ФНЛ или опуститься в ПФЛ из-за проблем с финансированием.

Таким образом, «Крылья Советов» в следующем сезоне понизятся в ФНЛ. 0