«Динамо» — «Оренбург»: счет 0:1, обзор гола

Кирилл Новиков
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Победу «горожанам» принес удар Джоэля Фамейе. Футболист продемонстрировал ловкость и координацию, поскольку пробивал головой в падении.
«Динамо» остановилось на 6 месте с 41 пунктом в активе. «Оренбург» вылетает из РПЛ, набрав 27 баллов.
РПЛ. 30 тур
«Динамо» — «Оренбург» — 0:1
Гол: 0:1 — 29 Фамейе«Динамо»: Шунин, Ордец, Евгеньев, Морозов, Скопинцев (Н`Жи, 78), Карапузов, Нойштедтер, Грулев (Игбоун, 46), Комличенко (Жоаозиньо, 61), Филипп (Школик, 46), Панченко (Каборе, 46)«Оренбург»: Климович, Готлиб (Капленко, 68), Малых, Терехов, Зотов, Аюпов, Кулишев, Козлов, Сиваков, Фамейе, ЧукановПредупреждения: Аюпов (25), Филипп (34), Терехов (38), Сиваков (39), Морозов (90)