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    «Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и выбралась из зоны вылета

    «Астон Вилла» — «Арсенал: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 37-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 1:0.

    «Астон Вилла»
    «Астон Вилла»

    На 27-й минуте мяч в ворота «канониров» после углового и скидки Тайрона Мингса направил Махмуд Хассан.

    «Астон Вилла» поднялась на 17-е место, выбравшись из зоны вылета, куда опустился «Уотфорд».

    У обоих клубов по 34 очка, но бирмингемцы находятся выше по разнице забитых и пропущенных мячей. У «Астон Виллы» — -26, а у «Уотфорда» — -27.

    «Арсенал» с 53 очками занимает 10-е место в таблице АПЛ и не может подняться выше восьмой строчки по итогам чемпионата.

    26 июля в рамках заключительного 38-го тура состоятся матчи «Арсенал» — «Уотфорд» и «Вест Хэм» — «Астон Вилла».

    АПЛ. 37-й тур
    «Астон Вилла» — «Арсенал» — 1:0 (1:0)
    Гол: Трезеге, 27«Астон Вилла»: Рейна, Эль-Мохамади (Гильбер, 26), Таргетт, Мингс, Конса, Хурихэйн (Накамба, 73), Грилиш, Макгинн (Лансбери, 90+3), Дуглас Луис, Трезеге, Саматта (Дэвис, 72)«Арсенал»: Мартинес, Давид Луиз (Тирни, 60), Седрик Суариш (Уиллок, 79), Колашинац, Холдинг, Себальос, Торрейра (Джака, 46), Ляказетт, Обамеянг, Нкетиа, Сака (Пепе, 60)Предупреждения: Торрейра, 35. Ляказетт, 61. Дуглас Луис, 71. Колашинац, 80. Таргетт, 87. Уиллок, 90+1
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