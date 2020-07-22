«Астон Вилла» — «Арсенал: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 37-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» одержала домашнюю победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 1:0.

На 27-й минуте мяч в ворота «канониров» после углового и скидки Тайрона Мингса направил Махмуд Хассан.

«Астон Вилла» поднялась на 17-е место, выбравшись из зоны вылета, куда опустился «Уотфорд».

У обоих клубов по 34 очка, но бирмингемцы находятся выше по разнице забитых и пропущенных мячей. У «Астон Виллы» — -26, а у «Уотфорда» — -27.

«Арсенал» с 53 очками занимает 10-е место в таблице АПЛ и не может подняться выше восьмой строчки по итогам чемпионата.

26 июля в рамках заключительного 38-го тура состоятся матчи «Арсенал» — «Уотфорд» и «Вест Хэм» — «Астон Вилла».