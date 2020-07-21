Уотфорд — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.07.2020)

Составы команд:
«Уотфорд»: Бен Фостер, Крэйг Доусон, Эдриан Мариаппа, Кико, Кристиан Кабазель, Том Клеверли, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Трой Дини, Исмаила Сарр, Роберто Перейра.
«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Эрик Гарсия, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Phil Foden, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус, Бернарду Силва.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Уотфорд» 8:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Манчестер Сити» со счетом 1:2. 0