Слуцкий считает «Спартак» большим раздражителем для любого клуба

Главный тренер «Рубина»поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги.

«Московский "Спартак" является большим раздражителем абсолютно для любого клуба. Если уж у тебя столько традиций, то ты обречен на то, что команды играют против тебя с удвоенной энергией, и мы не будем являться исключением. Понятно, что есть локальные турнирные задачи — на мой взгляд, мы можем поменять одну-две позиции. Это не сверхпринципиально, но сам матч с такой большой командой, естественно, для нашей молодой команды очень важен.

Дополнительное волнение, ответственность сковывали нас, и когда задача уже была решена, качество игры у нас несколько выросло, прежде всего, из-за того, что уже нет такого напряжения. Поэтому в игре со "Спартаком" я буду точно понимать, что дополнительного волнения нет, а есть просто высокий уровень ответственности и желания сыграть максимально качественно. У нас Макаров последние игры играл с небольшим повреждением, поэтому мы приняли решение, что он уже закончил этот сезон и лечится, чтобы полноценно начать подготовительный период.

Что касается кубкового матча "Зенит" — "Спартак", то это была очень интересная игра, наверно одна из самых запоминающихся игр за долгий промежуток времени внутри России. Трудно сказать, то ли "Спартак" приедет достаточно раздраженным и мотивированным, то ли эта игра отнимет большое количество сил. Но нас несильно интересуют чужие проблемы. Моя задача сделать так, чтобы мы сыграли на своем текущем максимуме», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина». 0