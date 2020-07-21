Гризманн и Феликс вошли в сборную разочарований чемпионата Испании

Антуан Гризманн
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В нее вошли нападающие Антуан Гризманн («Барселона») и Жуан Феликс («Атлетико»).
Полностью сборная разочарований выглядит следующим образом:
Вратарь: Силлессен («Валенсия);
защита: Коррея (»Валенсия«), Калеро (»Эспаньол«), Фирпо (»Барселона«);
полузащита: Лопеш (»Севилья«), Денис Суарес (»Сельта«), Варгас (»Эспаньол«);
нападение: Феликс (»Атлетико«), Гризманн (»Барселона«), Йович (»Реал«), Иглесиас (»Бетис«).
Напомним, что золотые медали Примеры достались мадридскому "Реалу". 0