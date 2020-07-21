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    Гризманн и Феликс вошли в сборную разочарований чемпионата Испании

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    Испанское издание Marca представило сборную игроков, которые не оправдали ожиданий в этом сезоне чемпионата Испании.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн

    В нее вошли нападающие Антуан Гризманн («Барселона») и Жуан Феликс («Атлетико»).

    Полностью сборная разочарований выглядит следующим образом:

    Вратарь: Силлессен («Валенсия);

    защита: Коррея (»Валенсия«), Калеро (»Эспаньол«), Фирпо (»Барселона«);

    полузащита: Лопеш (»Севилья«), Денис Суарес (»Сельта«), Варгас (»Эспаньол«);

    нападение: Феликс (»Атлетико«), Гризманн (»Барселона«), Йович (»Реал«), Иглесиас (»Бетис«).

    Напомним, что золотые медали Примеры достались мадридскому "Реалу". 0

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