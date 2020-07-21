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    «Рубин» объявил о переходе Деспотовича

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    Нападающий Джордже Деспотович подписал трехлетний контракт с казанским «Рубином».

    Джордже Деспотович
    Джордже Деспотович

    28-летний сербский форвард будет выступать за новую команду под девятым номером.

    Экс-игрок «Оренбурга» являлся свободным агентом, ранее им интересовались «Ростов», ЦСКА и «Локомотив», а также ряд турецких клубов.

    Нападающий выступал за клубы «Сопот», «Спартак Суботица», «Црвена Звезда» (все — Сербия), «Локерен» (Бельгия), «Жетысу», «Кайрат», «Астана», «Тобол» (все — Казахстан).

    С 2018 по 2020 год выступал за «Оренбург». Деспотович забил 12 голов в 43 матчах РПЛ.

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