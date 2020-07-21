Астон Вилла — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.07.2020)

Трансферный дайджест. 7-13 июля

Перебертся ли чемпион Англии в РПЛ, покинет ли «Валенсию» вундеркинд-полузащитник, перейдет ли игрок «Селтика» в клуб Серии А и другие трансферные новости последних дней