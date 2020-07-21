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    «Астон Вилла» — «Арсенал Лондон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Астон Вилла — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.07.2020)

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    В 22:15 в АПЛ начнётся матч «Астон Вилла» — «Арсенал Лондон».

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    Составы команд:

    «Астон Вилла»: Пепе Рейна, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Ahmed El Mohamady, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Конор Хурихейн, Джек Грилиш, Трезеге, пМбвана Алли Самата.

    «Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Rob Holding, Давид Луис, Зеад Колашинац, Даниель Себальос, Лукас Торрейра, Седрик Суареш, Букайо Сака, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдвард Нкетиа.

    Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Астон Вилла» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал Лондон» со счетом 1:2. 0

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