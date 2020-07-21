Астон Вилла — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (21.07.2020)

Составы команд:
«Астон Вилла»: Пепе Рейна, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Ahmed El Mohamady, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Конор Хурихейн, Джек Грилиш, Трезеге, пМбвана Алли Самата.
«Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Rob Holding, Давид Луис, Зеад Колашинац, Даниель Себальос, Лукас Торрейра, Седрик Суареш, Букайо Сака, Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг, Эдвард Нкетиа.
Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Астон Вилла» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Арсенал Лондон» со счетом 1:2. 0