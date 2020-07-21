Артета: «Арсенал» — идеальное место для Обамеянга

Главный тренеррассказал о ходе переговоров по продлению контракта с нападающим

«Не знаю, когда будет подписан контракт. Трудно говорить о каких-то датах. Мне нравится, как проходят переговоры. Мне нравится, что я слышу. Я уверен, что для обеих сторон будет лучше как можно скорее заключить сделку.

Уверен, Обамеянг продлит контракт с "Арсеналом". Он счастлив, наслаждается футболом, его семью всё устраивает в Англии. Считаю, что наш клуб — идеальное место для него. Думаю, ситуация станет более ясной через две-три недели», — цитирует Артету Sky Sports.

В сезоне-2019/20 Обамеянг провел за «Арсенал» 41 матч, на его счету 25 голов и два результативных передачи. Его нынешний контракт с «канонирами» действует до конца июня 2021 года. 0