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    Артета: «Арсенал» — идеальное место для Обамеянга

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Пьер-Эмерик Обамеянг

    «Не знаю, когда будет подписан контракт. Трудно говорить о каких-то датах. Мне нравится, как проходят переговоры. Мне нравится, что я слышу. Я уверен, что для обеих сторон будет лучше как можно скорее заключить сделку.

    Уверен, Обамеянг продлит контракт с "Арсеналом". Он счастлив, наслаждается футболом, его семью всё устраивает в Англии. Считаю, что наш клуб — идеальное место для него. Думаю, ситуация станет более ясной через две-три недели», — цитирует Артету Sky Sports.

    В сезоне-2019/20 Обамеянг провел за «Арсенал» 41 матч, на его счету 25 голов и два результативных передачи. Его нынешний контракт с «канонирами» действует до конца июня 2021 года. 0

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