ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет БейлТрансферный дайджест. 14-20 июля
  • 15:34
    • France Football решил не вручать «Золотой мяч» в 2020 году
  • 17:03
    • «Спартак» обратился в судейский комитет после матча с «Зенитом»
  • 16:35
    • Прохоркин подписал контракт с «Магниткой»
  • 16:17
    • Карасев рассудит «Ростов» и «Зенит»
  • 16:00
    • «Наполи» предложили купить полузащитника ЦСКА
    Все новости спорта

    Карасев рассудит «Ростов» и «Зенит»

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Оренбург Ростов Рубин Сочи Спартак Тамбов Урал Уфа ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах заключительного тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Сергей Карасев
    Сергей Карасев

    Все матчи пройдут в среду, 22 июля.

    «Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Тихон Калугин; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.

    «Краснодар» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Эдуард Малый.

    ЦСКА — «Тамбов»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Динамо» — «Оренбург»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Николай Ерёмин, Валентин Мурашов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Колобаев.

    «Рубин» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Николай Иванов.

    «Уфа» — «Арсенал»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Николай Волошин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Зуев.

  • Матч «Крылья Советов» — «Сочи» не состоится
  • Читайте по теме

    • «Урал» — «Локомотив»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Виктор Клепиков.

    Ранее стало известно, что матч «Сочи» — «Крылья Советов» не состоится из-за вспышки коронавируса в сочинском клубе. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Рука Набабкина убила интригу в борьбе за Лигу чемпионов
  • 17/07/2020 в 02:28
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Лацио»
  • 1.70
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» и «Лацио» обменяются голами?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Морейренсе» сдержать «Порту»?
  • «Порту» — «Морейренсе». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Волки» останутся на шестой позиции?
  • «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 500 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Порту — Морейренсе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Спортинг — Витория Сетубал
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Тондела — Брага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.69
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Брайтон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры