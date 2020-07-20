Карасев рассудит «Ростов» и «Зенит»

Все матчи пройдут в среду, 22 июля.
«Ростов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Антон Аверьянов, Тихон Калугин; резервный судья — Евгений Турбин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Алексей Тюмин.
«Краснодар» — «Ахмат»: судья — Владислав Безбородов; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Николай Богач; инспектор — Эдуард Малый.
ЦСКА — «Тамбов»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Рашид Абусуев; резервный судья — Павел Шадыханов; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Юрий Баскаков.
«Динамо» — «Оренбург»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Николай Ерёмин, Валентин Мурашов; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Колобаев.
«Рубин» — «Спартак»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Алексей Еськов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Николай Иванов.
«Уфа» — «Арсенал»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Николай Волошин; AVAR — Дмитрий Чельцов; инспектор — Сергей Зуев.
«Урал» — «Локомотив»: судья — Станислав Васильев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Алексей Стипиди; резервный судья — Артём Любимов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Виктор Клепиков.
Ранее стало известно, что матч «Сочи» — «Крылья Советов» не состоится из-за вспышки коронавируса в сочинском клубе. 0