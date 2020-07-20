«Урал» объявил об отставке Парфенова

«Урал» на своем официальном сайте объявил об отставкес поста главного тренера.

45-летний специалист работал с командой с 2018 года. При нем она дошла до финала Кубка России в прошлом сезоне.

Также из «Урала» уходят помощники Парфенова Андрей Данилов и Юрий Ковтун.

«Хочу поблагодарить команду, всех сотрудников клуба за совместную работу на протяжении двух лет! Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам, которые всегда искренне поддерживали команду и не оставляли ее даже после самых обидных поражений. Мы всегда чувствовали поддержку трибун!

Я покидаю "Урал", но хочу сказать, что теперь у этого клуба стало как минимум на одного болельщика больше. Всегда буду переживать за команду и надеюсь, что ее ждут впереди много новых побед!» — сказал Парфенов.

За тур до завершения чемпионата России «Урал» занимает десятое место, набрав 35 очков. 0